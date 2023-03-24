Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте вырос до максимума за год

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте увеличился на 2 пункта и составил минус 36 пунктов, что является максимальным уровнем за 12 месяцев, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

Динамика индекса совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.

Несмотря на рост, индикатор остается на низком уровне по историческим меркам. Для сравнения: в феврале 2020 года, до начала пандемии COVID-19, индекс потребительского доверия в Британии составлял минус 7 пунктов.

Улучшение индекса скрывает сохраняющиеся опасения потребителей по поводу их личного финансового благополучия, отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

Подындекс оценки потребителями личной финансовой ситуации за последние 12 месяцев не изменился в марте и составил минус 26 пунктов. Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев опустился до минус 21 пункта с минус 18 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последние 12 месяцев поднялся до минус 62 пунктов с минус 65 пунктов, на следующие 12 месяцев - до минус 40 с минус 43 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце увеличился на 4 пункта, до минус 33 пунктов.

В исследовании GfK, проведенном в начале марта по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Рекордный уровень индекса доверия в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.