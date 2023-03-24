Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте вырос до максимума за год

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте увеличился на 2 пункта и составил минус 36 пунктов, что является максимальным уровнем за 12 месяцев, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

Динамика индекса совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.

Несмотря на рост, индикатор остается на низком уровне по историческим меркам. Для сравнения: в феврале 2020 года, до начала пандемии COVID-19, индекс потребительского доверия в Британии составлял минус 7 пунктов.

Улучшение индекса скрывает сохраняющиеся опасения потребителей по поводу их личного финансового благополучия, отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

Подындекс оценки потребителями личной финансовой ситуации за последние 12 месяцев не изменился в марте и составил минус 26 пунктов. Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев опустился до минус 21 пункта с минус 18 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последние 12 месяцев поднялся до минус 62 пунктов с минус 65 пунктов, на следующие 12 месяцев - до минус 40 с минус 43 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце увеличился на 4 пункта, до минус 33 пунктов.

В исследовании GfK, проведенном в начале марта по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Рекордный уровень индекса доверия в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года - минус 49 пунктов.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });