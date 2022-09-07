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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

РЖД ожидают скорого открытия нового пункта пропуска в сообщении с Китаем

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ожидает скорого открытия нового пункта пропуска Нижнеленинское-Тунцзян в сообщении с Китаем.

"Открываются новые пункты пропуска, Нижнеленинское-Тунцзян - мы тоже рассчитываем, что в ближайшее время этот пункт пропуска железнодорожный, абсолютно новый мост заработает, мы готовы. Китайские коллеги проводят последние приготовления, он заработает", - заявил глава РЖД Олег Белозеров в среду в ходе российско-китайской сессии в рамках Восточного экономического форума.

По его мнению, нужно открывать большее количество пунктов пропуска. "Это один из основных элементов, сдерживающих сейчас наши двусторонние связи", - отметил он.

По словам Белозерова, российско-китайский товарооборот по железной дороге вырос в 2021 г. на 35%, превысив 8,5 трлн руб. или 970 млрд юаней. "По этому году мы действительно должны, с нашей точки зрения мы видим все предпосылки и создадим все условия, показатель достигнет 12 трлн руб. или 1 трлн 380 млрд юаней", - сообщил топ-менеджер.

Как сообщалось, строительство российской части железнодорожного моста между Россией и КНР в ЕАО на переходе Нижнеленинское-Тунцзян было завершено в конце апреля 2022 г., движение по нему пока не запущено. Стройка шла с 2008 г. с двух сторон. В марте 2019 г. было завершено соединение пролетов. Стоимость проекта превышает 9 млрд рублей. Через мост планируется экспортировать в КНР железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию лесопереработки. Грузооборот после ввода всех объектов составит до 20-24 млн тонн в год в обе стороны.

РЖД Китай
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