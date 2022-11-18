Держатели евробондов GeoProMining согласились на альтернативные варианты выплат

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Компания GeoProMining получила согласие держателей выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 году на использование альтернативных вариантов платежей, сообщил эмитент евробондов.

Компания на прошлой неделе предложила держателям евробондов-2024 согласовать корректировку условий их обслуживания. В частности, она предложила разрешить прямые выплаты по евробондам по запросу их держателей, при этом такие платежи могут быть осуществлены в альтернативной валюте по решению эмитента. Выплаты через основного платежного агента будут осуществляться после того, как произведены прямые платежи. Кроме того, компания просила продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней.

Наконец, чтобы обеспечить "операционную гибкость" для приобретенных после размещения еврооблигаций активов, GeoProMining попросила разрешение вывести из расчета финпоказателей для ковенантов как уже купленные АО "Висмут" (золоторудное месторождение Железный Кряж в Забайкалье) и Зангезурский медно-молибденовый комбинат (Армения), так и потенциальные объекты M&A в будущем. При этом компания подчеркивала, что намерена по-прежнему придерживаться консервативной долговой политики.

Голосование проходило в письменной форме, дедлайн по нему истек 17 ноября. В пятницу компания-эмитент еврооблигаций GeoProMining сообщила, что предложения были одобрены держателями примерно 82% от общего объема находящихся в обращении евробондов при необходимом уровне не менее 75%.

Дебютные 5-летние еврооблигации на $300 млн GeoProMining разместила в июне 2019 года. Ставка купона по ним составляет 7,75%, ближайшая дата выплаты купона - 18 декабря.

GeoProMining – горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, меди и молибдена).