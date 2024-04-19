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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Связанные с GeoProMining компании зарегистрировались в Калининградский САР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - МКООО "Накилеп" и МКООО "Алру" включены в реестр участников специального административного района в Калининградской области, говорится в материалах САР.

Основной профиль новых участников САР связан с деятельностью холдинговых компаний.

По данным ЕГРЮЛ, ранее компания Nakilep Overseas Limited была зарегистрирована на Кипре, имела представительство в Москве.

В июле 2020 года сообщалось, что Nakilep Overseas, принадлежащая Роману Троценко, завершила приобретение у Geiser Asset, бенефициаром которой является Симан Поваренкин, пакета в горнорудной компании GeoProMining. В сообщении GeoProMining тогда говорилось, что в результате этой сделки Nakilep стала контролирующим акционером компании.

Точные доли владения в сообщении от июля 2020 года не раскрывались. Однако весной того же года ФАС удовлетворила ходатайство Nakilep о приобретении 50,32% голосующих акций компании GeoProMining, что в совокупности с уже имеющимися бумагами должно было увеличить долю Nakilep до 98,51%.

Что касается МКООО "Алру", то, по данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания называлась Karlou B.V. (эмитент бондов GeoProMining - ИФ) и была зарегистрирована в Нидерландах, учредителем выступала Neo Metals Holding Limited (ОАЭ).

Гендиректором "Алру" является Евгения Григорьева. Она также возглавляет компанию, акционером которой является Роман Троценко.

GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, серебра, меди и молибдена). В июле 2023 года GeoProMining провела редомициляцию с Кипра в Калининградский САР и стала МКООО "Геопромайнинг Инвестмент".

GeoProMining Калининград ОАЭ САР Роман Троценко Кипр Nakilep
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