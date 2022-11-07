GeoProMining предложила держателям евробондов альтернативные варианты платежей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компания GeoProMining предложила владельцам своих долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году одобрить использование альтернативных вариантов платежей по ним, сообщил эмитент евробондов.

В частности, компания предлагает разрешить прямые выплаты по евробондам по запросу их держателей, при этом такие платежи могут осуществляться в альтернативной валюте по решению эмитента. Выплаты через основного платежного агента будут осуществляться после того, как произведены прямые платежи. Кроме того, компания просит продлить льготный период, в течение которого платеж может быть произведен без наступления события дефолта, с 7 до 30 дней.

Наконец, чтобы обеспечить "операционную гибкость" для приобретенных после размещения еврооблигаций активов, GeoProMining просит разрешение вывести из расчета финпоказателей для ковенантов как уже купленные АО "Висмут" (золоторудное месторождение Железный Кряж в Забайкалье) и Зангезурский медно-молибденовый комбинат (Армения), так и потенциальные объекты M&A в будущем. Компания подчеркивает, что намерена по-прежнему придерживаться консервативной долговой политики.

Голосование проходит в письменной форме. Дедлайн по предоставлению письменного согласия - 17 ноября 17:00 по Лондону. Для одобрения предложения его должны поддержать владельцы не менее 75% номинального объема евробондов, находящихся в обращении.

GeoProMining разместила дебютные 5-летние еврооблигации на $300 млн в июне 2019 года. Ставка купона по ним составляет 7,75%, ближайшая дата выплаты купона - 18 декабря.

GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, меди и молибдена).