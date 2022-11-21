Бывший CEO Inditex Карлос Креспо покинет компанию

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Карлос Креспо, операционный директор испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды) и бывший главный исполнительный директор компании, покинет Inditex в январе 2023 года, сообщила пресс-служба компании.

Креспо был CEO компании с июля 2019 по ноябрь 2021 года, после чего перешел на должность главного операционного директора.

С начала 2022 года рыночная капитализация Inditexсократилась на 15,5% (до 75,07 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 потерял за этот период 6,7%.

Inditex, принадлежащая испанскому миллиардеру Амансио Ортеге, управляет магазинами Zara и Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.