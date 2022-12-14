Ритейлер Inditex увеличил за три квартала EBIT на 27%, выручку - на 19%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, увеличила прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) на 27% за три квартала 2022 финансового года, которые завершились в октябре.

Прибыль компании за отчетный период составила 4,177 млрд евро против 3,293 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла на 19% и достигла 23,055 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов она повысилась на 20%.

В третьем финквартале EBIT составила 1,78 млрд евро, выручка - 8,3 млрд евро. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали эти показатели на уровне 1,72 млрд евро и 8,05 млрд евро соответственно.

Чистая прибыль Inditex за девять месяцев составила 3,11 млрд евро, увеличившись на 24% относительно того же периода годом ранее. Между тем валовая рентабельность снизилась до 58,7% с 59% годом ранее.

На конец октября компания управляла 6307 магазинов по сравнению с 6657 годом ранее.

С начала 2022 года капитализация Inditex снизилась на 13,2% (до 75,5 млрд евро), в то время как фондовый индекс IBEX 35 потерял 4,4%.