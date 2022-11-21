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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Еврокомиссия предложила меры по борьбе с незаконной миграцией через Средиземноморье

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила план действий по ограничению незаконной миграции через Центральное Средиземноморье. Страны-участницы Евросоюза рассмотрят этот план на внеочередном заседании Совета ЕС по юстиции и внутренним делам 25 ноября.

"Последние события в Центральном Средиземноморье подтверждают, что складывающаяся ситуация больше недопустима. Это маршрут, на котором регистрируется все большее число прибывающих в ЕС мигрантов, но это также наиболее опасный для их жизней маршрут. В этом году данным маршрутом отправились в Европу около 90 тыс. человек. Это увеличение более чем на 50% по сравнению с 2021 годом", - заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, представляя план на пресс-конференции в Брюсселе.

Комиссия предлагает "ряд оперативных мер для решения неотложных проблем на миграционном маршруте Центрального Средиземноморья", чтобы сократить "незаконную и небезопасную миграцию", способствовать решению проблем в поисково-спасательных работах и укрепить солидарность и ответственность стран Евросоюза.

Первая часть плана предусматривает работу со странами-партнерами и международными организациями. В частности, ЕС "укрепит потенциал Туниса, Египта и Ливии, чтобы обеспечить лучшее управление границами и миграцией".

Во-вторых, планируется "более скоординированный подход к поисково-спасательным работам" на море, в том числе укрепление сотрудничества стран ЕС и других участников таких операций.

Также план предусматривает ускорение внедрения "добровольного и временного механизма солидарности (...), в том числе для оказания оперативной поддержки государствам-членам, принимающим прибывающих по морю мигрантов, повышения гибкости, оптимизации процессов и осуществления финансирования альтернативных мер солидарности".

Еврокомиссия Евросоюз Средиземное море Ильва Йохансон Тунис Египет Ливия
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