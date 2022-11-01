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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Греческие пограничники ведут поиски десятков нелегалов с затонувшей лодки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти Греции начали крупную операцию по поиску и спасению десятков мигрантов после того, как лодка, на которой они находились, затонула между греческими островами Эвбея и Андрос, сообщает во вторник Associated Press.

Пока обнаружены девять человек, которые смогли добраться до небольшого островка. По словам выживших, всего в лодке было около 70 человек.

В поисках остальных задействованы вертолет, два корабля и катер.

Мигранты направлялись в Грецию из турецкого города Измир.

Греция
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