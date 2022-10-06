В Эгейском море при крушении двух судов погибли не менее 17 мигрантов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Эгейском море у островов Лесбос и Китира затонули суда с нелегальными мигрантами из Африки, погибли не менее 17 человек, сообщает издание Кathimerini. Еще несколько человек спасены и уже доставлены в больницы. Продолжаются поиски еще 13 человек.

Погибли 16 молодых женщин и один мальчик.

У Лесбоса затонуло судно, на котором примерно 40 человек вышли из Турции в шторм. Заместитель губернатора Лесбоса Панайотис Куфелос назвал преступным решение о выводе судна из порта в такой шторм.

У берегов Китиры затонуло парусное судно на борту которого были 95 человек, 80 из них спасли. Береговая охрана Греции сняла видео спасательной операции, в ходе которой людей снимали с почти отвесных скал. Спасателям помогали местные жители.

Крушения произошли в ночь на 6 октября с разницей в несколько часов и на расстоянии в несколько сотен километров одно от другого.

Большинство мигрантов добираются до Греции из Турции. В последние месяцы их нелегальные перевозчики изменили маршруты, чтобы избежать патрулей на греческих островах рядом с турецким побережьем.