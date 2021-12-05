Папа римский посетил лагерь мигрантов и призвал остановить "крушение цивилизации"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в ходе визита в лагерь содержания нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос заявил о критическом положении, складывающимся в связи с миграцией в Европу.

"Пожалуйста, давайте остановим это крушение цивилизации!" - приводит слова понтифика агентство Associated Press (AP).

Он также призвал прекратить "игнорировать реальность" и перекладывать друг на друга решение проблемы нелегальной иммиграции. Понтифик также выразил неприятие того, чтобы Средиземное море - "колыбель многих цивилизаций" - превратилось в огромное кладбище из-за массовой гибели мигрантов, пытающихся достичь европейских берегов.

По прибытии в лагерь нелегалов, выстроенный ООН и окруженный колючей проволокой, папа римский приветствовал собравшихся мигрантов и фотографировался с ними.

Затем понтифик встретился в палатке с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, с замглавой Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом и жителями лагеря, считающими себя беженцами из Афганистана, Ирака и Демократической Республики Конго. Греческий президент заверила, что Афины прикладывают все усилия для помощи мигрантам, и поблагодарила понтифика за поддержку.