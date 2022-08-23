Zoom резко сократила чистую прибыль во II финквартале и ухудшила годовой прогноз

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, зафиксировала резкое снижение чистой прибыли во втором квартале текущего финансового года за счет негативного влияния изменений валютных курсов и сокращения спроса на свои услуги по мере возвращения сотрудников в офисы.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 июля, составила $45,7 млн, или $0,15 в расчете на акцию, по сравнению с $316,9 млн, или $1,04 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,05 на акцию.

Квартальная выручка увеличилась на 8%, до $1,1 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере $0,94 на акцию при выручке на уровне $1,12 млрд.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 204,1 тыс., за год увеличившись на 18%.

Zoom ухудшила прогноз выручки на текущий год до $4,38-4,4 млрд с $4,53-4,55 млрд, скорректированной прибыли - до $3,66-3,69 на акцию с $3,70-3,77 на акцию.

Акции компании подешевели на 8,3% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года капитализация компании рухнула на 47%, до $29,7 млрд.