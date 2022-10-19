Минпромторг РФ рекомендовал промышленности отказаться от иностранных мессенджеров

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ направил руководителями промышленных предприятий обращение с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей, сообщил в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства, датированное 13 октября.

В Минпромторге изданию подтвердили отправку писем, объяснив решение "необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности".

Промпредприятиям предлагается прекратить использование в работе как на компьютерах, так и на смартфонах таких популярных мессенджеров и систем ВКС, как Zoom, Skype и WhatsApp. Альтернативой должны стать сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного ПО.

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным, приводит данные "Коммерсантъ". Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр, - "Яндекс.Мессенджер" и "Яндекс.Телемост", Jazz (разработан "Сбером"), TrueConf, "Контур.Толк", ICQ и "ТамТам", а также "VK мессенджер" (представлен в реестре в составе решений "ВК Экосистема").