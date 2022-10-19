Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Минпромторг РФ рекомендовал промышленности отказаться от иностранных мессенджеров

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ направил руководителями промышленных предприятий обращение с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи для служебных целей, сообщил в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства, датированное 13 октября.

В Минпромторге изданию подтвердили отправку писем, объяснив решение "необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности".

Промпредприятиям предлагается прекратить использование в работе как на компьютерах, так и на смартфонах таких популярных мессенджеров и систем ВКС, как Zoom, Skype и WhatsApp. Альтернативой должны стать сервисы российских разработчиков, состоящих в реестре отечественного ПО.

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным, приводит данные "Коммерсантъ". Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр, - "Яндекс.Мессенджер" и "Яндекс.Телемост", Jazz (разработан "Сбером"), TrueConf, "Контур.Толк", ICQ и "ТамТам", а также "VK мессенджер" (представлен в реестре в составе решений "ВК Экосистема").

Минпромторг Zoom Skype
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Энергодара сообщили о ракетном обстреле администрации и гражданской инфраструктуры

Военная операция на Украине

Глава Херсонской области объявил о перемещении жителей на левый берег Днепра

Что произошло за день: вторник, 18 октября

В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату

В Минпромторге допустили применение механизма параллельного импорта к кинопрокату

Число жертв в результате падения самолета в Ейске возросло до 15

Число пострадавших в результате ЧП с самолетом в Ейске возросло до 26 человек

Парламент Крыма разрешил изымать имущество у иностранцев из недружественных стран

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Минфин 19 октября предложит два выпуска ОФЗ, включая новый флоатер

Взрыв на Крымском мосту

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });