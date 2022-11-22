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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Кувейт вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ опроверг слухи о планах ОПЕК+ увеличить добычу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Кувейт вслед за Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами опроверг сообщения о планах ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти на следующем заседании, сообщило кувейтское агентство Kuna со ссылкой на министра нефти страны Бадра аль-Муллу.

"Заместитель премьер-министра и министр нефти Кувейта Бадр аль-Мулла во вторник опроверг сообщения об обсуждениях, связанных с намерением ОПЕК+ увеличить (квоты на - ИФ) добычу нефти на следующем заседании", - говорится в сообщении.

"Министр подчеркнул стремление Кувейта поддерживать стабильность баланса на рынке нефти. Альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ принял решение на недавней министерской встрече сократить добычу нефти на 2 млн б/с, начиная с ноября. Решение было основано на неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти", - подчеркивает издание.

В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК обсуждают увеличение квот на величину до 500 тыс. баррелей в день, которое планируется одобрить на встрече ОПЕК+ 4 декабря.

Эр-Рияд позднее опроверг эту информацию. "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман категорически опровергает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. б/с", - говорится в сообщении государственного агентства SPA.

Позже с заявлением выступил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи: "ОАЭ отрицают, что вовлечены в какие-либо переговоры с другими членами ОПЕК+ по изменению последнего соглашения, которое действует до конца 2023 года".

ЕС и Великобритания с 5 декабря вводят эмбарго на закупку нефти РФ, а также участие своих компаний в транспортировке такого сырья морем и предоставление соответствующих услуг.

На заседании 5 октября ОПЕК+ решила уменьшить квоту на добычу с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Также было принято решение сократить периодичность встреч с одного месяца до полугода. Но члены альянса готовы к переговорам в любой момент, если того потребует рынок. Тогда же была назначена встреча министров ОПЕК+ на 4 декабря, а накануне состоится традиционная полугодовая конференция министров ОПЕК.

Кувейт ОАЭ Саудовская Аравия ОПЕК+
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