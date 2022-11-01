Чистый убыток "Энел Россия" за 9 месяцев составил 8,05 млрд рублей

Это произошло из-за обесценения активов ввиду существенного ухудшения макроэкономических показателей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года чистый убыток ПАО "Энел Россия" составил 8,05 млрд руб. против чистой прибыли 2,45 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA вырос на 23,1%, до 6,9 млрд рублей, сообщила "Энел Россия".

Выручка увеличилась в годовом измерении на 3,4%, до 36,33 млрд рублей.

Положительное влияние на динамику выручки оказали ввод в эксплуатацию в мае 2021 года и получение платежей за мощность Азовской ВЭС, завершение проекта модернизации Невинномысской ГРЭС, а также повышение цены конкурентного отбора мощности (КОМ) и индексация регулируемых тарифов.

В то же время негативный эффект в компании отметили от снижения продаж электроэнергии на 3,6% в III квартале 2022 г.

Чистая прибыль от обычных видов деятельности составила 2,48 млрд рублей (рост на 1,3%).

Итоговый чистый убыток объясняется обесценением активов ввиду существенного ухудшения макроэкономических показателей.

Чистый долг "Энел Россия" на конец сентября увеличился на 15%, до 29,8 млрд рублей.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Кроме того, компания строит ветропарк в Мурманской области.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в середине октября объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО "ЛУКОЙЛ" получил 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия" - 29,5%.