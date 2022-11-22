В Минэкономразвития нашли у участников COP27 общий подход к ископаемому топливу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Гарантировать полный отказ от ископаемого топлива в среднесрочной перспективе не готов никто из участников Международной конференции ООН по климату (COP27), в подходе к ископаемому топливу участники оказались союзниками, заявил "Интерфаксу" участник российской делегации, первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

COP27 завершился 20 ноября в Шарм-эль-Шейхе.

"На саммите был подтвержден прошлогодний призыв перехода к низкоуглеродным энергосистемам, снижению угольной генерации без использования технологи улавливания выбросов парниковых газов. То есть, все как в Глазго (на предыдущем COP - ИФ). Но речь о постепенном переходе, без четкой даты отказа от ископаемых. На это (отказ от углеводородов - ИФ) в принципе никто не подпишется до 2050-2060 года", - сказал Торосов.

Он также отметил, что на COP27 не было четкой "географической конфронтации" в вопросах об ископаемом топливе.

"Если честно, в части подхода к ископаемому топливу - почти все союзники. По углю, конечно - это Индия и Китай, по нефти и газу - Ближний Восток. Но при этом мы должны понимать, что и американцы не хотят отказываться от газа и нефти. Понятно, вся ОПЕК (не хочет отказываться от углеводородов - ИФ), понятно, что и Австралия от угля не отказывается. Так что я бы здесь не был категоричен, что Запад за одно, а Ближний Восток и мы за другое, - нет. Как раз в этом вопросе разноплановая у всех идея", - сказал замминистра.