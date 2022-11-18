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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Работу климатического саммита в Египте пришлось продлить из-за споров о декларации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Конференция ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе, которая должна была завершиться в пятницу, продолжит работу в субботу, покольку ее участники пока не смогли преодолеть разногласия и согласовать итоговый документ. О продлении мероприятия сообщает Ahram Online.

"Я намерен завершить эту конференцию завтра в организованном порядке", - заявил председательствующий на COP27 глава МИД Египта Самех Шукри. Он призвал участников конференции ускорить работу и предупредил, что "время не на нашей стороне".

Западные СМИ сообщают, что Шукри заявлял о намерении принять на основе консенсуса участников COP27 ряд всеобъемлющих и сбалансированных решений.

"Сегодня я встретился с представителями развитых и развивающихся стран, чтобы призвать их к достижению амбициозных результатов, которые бы отвечали требованиям времени", - сообщил в твиттере генсек ООН Антониу Гуттериш. Он считает, что на переговорах по климату настал "решающий момент".

АР 17 ноября сообщило, что на конференции дипломаты не могут согласовать общий документ по ее итогам из-за разногласий между развитыми и развивающимися странами. По информации агентства, представители наиболее бедных страны, на которые в настоящее время приходятся значительная часть последствий глобального потепления, обещают не подписать документ, если в нем не будет говориться о создании в срочном порядке фонда для оказания им помощи в этой сфере. 20-страничный черновик египетской стороны делегаты сочли слишком расплывчатым и содержащим не обсуждавшиеся положения.

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс отмечал, что "никто не хочет, чтобы конференция закончилась без консенсуса". По его словам, в черновом варианте "очень много пробелов", и предстоит много работы.

Конференция ООН по климату проходит с 6 ноября в Шарм-эль-Шейхе. Ожидалось, что в ходе встречи участники представят обновленные планы по сокращению выбросов, которые будут соответствовать цели не допустить до 2100 года роста среднемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

COP27 Египет ООН Самех Шукри Антониу Гуттериш
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