В ЕК объяснили компромисс на саммите COP27 желанием сохранить Парижское соглашение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз согласился на компромисс на конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), чтобы сохранить Парижское соглашение и защитить тех, кто наиболее подвержен изменениям климата, говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"После недели сложных переговоров решительные и совместные европейские усилия помогли заключить трудную сделку, чтобы сохранить цели Парижского соглашения", - заявили в ЕК.

Дипломатические действия ЕС, отмечается в документе, также позволили прийти к "новым сбалансированным договоренностям о финансировании с расширенной донорской базой помощи уязвимым сообществам, чтобы они смогли справиться с потерями и ущербом, вызванными изменением климата".

Участники конференции согласились, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов - цели Парижского соглашения - требует быстрого и устойчивого сокращения всемирных выбросов парниковых газов на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года, говорится в документе

"Конференция COP27 подтвердила, что мир не отступит от Парижского соглашения, и стала важным шагом на пути к климатической справедливости. Однако наука ясно говорит о том, что для сохранения пригодности планеты для жизни требуется гораздо больше. Столь же ясно и то, что ЕС сыграл ключевую роль в Шарм-эль-Шейхе и не откажется от своих внутренних и международных действий по борьбе с изменением климата", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Конференциия ООН по климату затянулась на два дополнительных дня из-за разногласий по итоговой декларации. В результате в ней прописали планы по созданию фонда финансовой помощи странам, которые больше всех страдают от климатических бедствий. На создании такого фонда настаивали бедные страны.