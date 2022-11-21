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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

В ЕК объяснили компромисс на саммите COP27 желанием сохранить Парижское соглашение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз согласился на компромисс на конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), чтобы сохранить Парижское соглашение и защитить тех, кто наиболее подвержен изменениям климата, говорится в коммюнике Еврокомиссии.

"После недели сложных переговоров решительные и совместные европейские усилия помогли заключить трудную сделку, чтобы сохранить цели Парижского соглашения", - заявили в ЕК.

Дипломатические действия ЕС, отмечается в документе, также позволили прийти к "новым сбалансированным договоренностям о финансировании с расширенной донорской базой помощи уязвимым сообществам, чтобы они смогли справиться с потерями и ущербом, вызванными изменением климата".

Участники конференции согласились, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов - цели Парижского соглашения - требует быстрого и устойчивого сокращения всемирных выбросов парниковых газов на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года, говорится в документе

"Конференция COP27 подтвердила, что мир не отступит от Парижского соглашения, и стала важным шагом на пути к климатической справедливости. Однако наука ясно говорит о том, что для сохранения пригодности планеты для жизни требуется гораздо больше. Столь же ясно и то, что ЕС сыграл ключевую роль в Шарм-эль-Шейхе и не откажется от своих внутренних и международных действий по борьбе с изменением климата", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Конференциия ООН по климату затянулась на два дополнительных дня из-за разногласий по итоговой декларации. В результате в ней прописали планы по созданию фонда финансовой помощи странам, которые больше всех страдают от климатических бедствий. На создании такого фонда настаивали бедные страны.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Египет COP27 Парижское соглашение
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