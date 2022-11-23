Минфин США распространил руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США распространило документ, в котором содержит руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей министров финансов стран G7 в сентябре текущего года.

В документе отмечается, что США, а также страны G7, ЕС и Австралии сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".

Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен".

В документ внесены пояснения и исключения для некоторых стран. Так, американский Минфин указал, что "расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам".

Ограничение цены применяется с момента отгрузки российской нефти морским транспортом до первой продажи на суше "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации". Это означает, что после того, как российская нефть прошла таможенную очистку "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации", ограничение цены не распространяется на дальнейшую продажу на суше.

Однако, если после таможенной очистки российская нефть вывозится обратно морем "без существенной переработки за пределами РФ, ограничение цены по-прежнему применяется".

Послабления в реализации введения потолка цен на российскую нефть предусмотрены для ряда стран ЕС и Японии.

Так, в документе Минфина говорится, что разрешаются "определенные операции, связанные с импортом российской нефти в Республику Болгарию, Республику Хорватию или государства - члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю".

Ограничения цен на нефть временно не будет касаться поставок в Японию с проекта "Сахалин-2". В документе говорится, что до 30 сентября 2023 года Японии разрешаются все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2" при условии, что она "предназначен исключительно для ввоза в Японию".

Кроме того, будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья членов их команды или угрозой окружающей среде.

Введение ценового потолка на нефть не отменяет запрет на ее импорт в США, поясняется в документе Минфина.

В документе говорится, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.