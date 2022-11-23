Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Минфин США запланировал корректировать предельную цену на нефть из РФ несколько раз в год

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Определенная в качестве предельной цена на российскую нефть будет регулярно подвергаться корректировке, сообщил журналистам представитель американского Минфина.

"Мы планируем регулярно корректировать ее, думаю, каждый квартал или даже в полугодие, а не раз в месяц", - цитируют СМИ заявление чиновника.

По его словам, это преследует цель "обеспечения определенности на рынке".

Как сообщалось, министерство финансов США распространило документ, в котором содержит руководство по реализации политики ограничения цен на нефть российского происхождения в рамках договоренностей министров финансов стран G7 в сентябре текущего года.

В документе отмечается, что США, а также страны G7, ЕС и Австралии сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".

Минфин указал, что предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен".

В документе говорится, что Вашингтон ожидает объявления предельной цены на российскую нефть "в ближайшее время".

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщало, что США и их союзники планируют 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель. По данным газеты, на среду запланирована встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются единогласно согласовать цену на нефть. Страны G7 при этом, как ожидается, одобрят "потолок" цен синхронно с ЕС.

Минфин США Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Экспортные пошлины на пшеницу и кукурузу из РФ понизились с 23 ноября

Минфин США распространил руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из РФ

WSJ сообщила о скором согласовании потолка цен на российскую нефть не выше $70 за баррель

ЕК представила механизм коррекции газового рынка для защиты потребителей

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Microsoft сталa фаворитом мировых хедж-фондов, обойдя Amazon

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Биткойн упал до минимума за два года на фоне банкротства биржи FTX

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });