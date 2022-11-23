ONGC осторожна в прогнозах по "Сахалину-1" после возобновления добычи

Индийская компания сослалась на сложности после ухода с рынка западных поставщиков услуг

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Проект "Сахалин-1" сильно зависел от сервисного сопровождения крупнейших западных компаний, покинувших в этом году российский рынок, выйти на прежние уровни добычи после ее возобновления проекту в новых условиях будет непросто, считает его индийский участник ONGC.

На телеконференции с инвесторами глава отдела корпоративного планирования ONGC Videsh Limited Нирмал Кумар заявил, что компания располагает информацией о возобновлении добычи на СРП-проекте, и в скором времени - после официального вхождения в состав владельцев российского оператора проекта - ожидает официального подтверждения этой информации.

"Сахалин раньше приносил нам около 2 млн тонн нефти в год. (...) Как я уже говорил, у нас есть информация о возобновлении производства. Однако потребуется приложить немало ресурсов, чтобы выйти "на полку". И в дальнейшем эти ресурсы будут ограничены в связи с тем фактом, что значительная их часть предоставлялась западными поставщиками услуг, такими как Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes или Parker Drilling. Теперь само по себе поддержание производства на прежнем уровне может оказаться непростой задачей", - приводятся в стенограмме слова Кумара.

"Мы будем считать, что нам очень повезло, если сможем к концу этого финансового года (фингод у ONGC заканчивается 31 марта - ИФ) достичь 1,5 млн тонн, и это наша цель на этот финансовый год", - добавил он.

Также Кумар заверил участников телеконференции, что после смены оператора проекта на российское ООО вопросы страхования судов, вывозящих сырье с проекта, не вызывают опасений: "По сей день оператором "Сахалина-1" была западная нефтяная компания, которая не желала выходить из P&I Club insurance. Теперь, когда проект перешел под российский контроль, существует множество вариантов страхования, включая суверенные гарантии, (...) так что этот вопрос не будет проблемой".

В апреле Exxon Neftegas Ltd, оператор "Сахалина-1", объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на проекте, а позже сообщила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне. В соответствии с указом президента Владимира Путина 14 октября в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта - ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом компании-оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", получившее 11,5% в ее уставном капитале (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра".

Доля иностранных участников в 80%, из которых 30% было у Exxon, 30% - у SODECO и 20% - у ONGC, при учреждении находились на балансе самого ООО. В ноябре в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, ONGC и SODECO получили соответствующие доли в уставном капитале нового оператора. Exxon Mobil заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.