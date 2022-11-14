Компаниям SODECO и ONGC разрешили участвовать в "Сахалине-1" после смены оператора

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Российское правительство одобрило участие японской SODECO и индийской ONGC в новом российском операторе проекта "Сахалин-1", следует из распоряжений премьер-министра Михаила Мишустина. Документы есть в распоряжении "Интерфакса".

В соответствии с этими распоряжениями, SODECO ("Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд.") уведомило о согласии принять в собственность 30% в российском ООО "Сахалин-1" пропорционально доле в проекте, разрабатываемом на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), ONGC Videsh Limited - 20%.

10 ноября один из акционеров Sodeco - Japex - сообщил, что японская компания получила разрешение правительства России на участие в СРП-проекте "Сахалин-1".

В апреле Exxon Neftegas Ltd, оператор СРП-проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1", а в августе сообщила о намерении передать свои права в проекте неназванной третьей стороне. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в российских стратегических предприятиях и акционерных обществах и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

7 октября Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", получившее 11,5% в ее уставном капитале (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра".

Иностранным компаниям, которым принадлежали 80% в проекте, дали месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе. Ранее 30% в "Сахалине-1" принадлежало Exxon Mobil, 30% - японской Sodeco и 20% - индийской ONGC.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.