Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить в ЦБ Турции $5 млрд

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия рассматривает возможность разместить $5 млрд в Центробанке Турции, что поддержало бы валютные резервы Анкары, истощенные интервенциями для поддержки лиры, пишет Financial Times.

Две страны обсуждают такую возможность, сообщил газете представитель саудовского Минфина.

"Обсуждение не завершилось, но находится на финальной стадии", - заявил представитель Минфина Турции.

По оценкам Goldman Sachs, Анкара была вынуждена потратить не менее $17,9 млрд на валютные интервенции с целью поддержки лиры в период с марта по сентябрь текущего года, поскольку турецкий ЦБ продолжал снижать ключевую ставку, несмотря на усиливающуюся инфляцию.

Соглашение между Эр-Риядом и Анкарой будет означать потепление отношений двух стран, резко ухудшившихся после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года, отмечает FT.

В последние месяцы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремился наладить отношения с Эр-Риядом, рассчитывая укрепить торговые связи со страной и найти новые источники валютной выручки перед президентскими выборами, которые пройдут в следующем году.