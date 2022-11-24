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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

Глава "Молдовагаза" объяснил сокращение поставок газа Приднестровью снижением объемов от "Газпрома"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан считает обоснованным уменьшение поставок газа в Приднестровский регион с учетом сокращения почти вдвое объемов отпуска "Газпромом" газа Молдавии.

Он написал об этом в своем телеграм-канале после того, как в Тирасполе обвинили Кишинев в том, что Молдавия "забирает предназначенный Приднестровскому региону газ".

Чебан отметил, что после сокращения объемов подачи газа "Газпромом" с 1 октября "Тираспольтрансгаз" предлагал из 171 млн кубометров поступившего российского газа передать 119 млн Приднестровскому региону, а для остальной территории страны - всего 52 млн кубометров.

"Очевидно, что данный план преследовал цель стопроцентного обеспечения потребителей Левобережья Днестра природным газом и электроэнергией в условиях острого дефицита энергоресурсов на остальной территории Молдовы", - написал глава "Молдовагаза".

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Он назвал этот план "дискриминационным по отношению к потребителям Правобережья Днестра, которые регулярно и в срок оплачивают АО "Молдовагаз" поставки природного газа, а также обеспечивают выполнение просьбы центральных властей республики о режиме экономии в условиях дефицита энергоресурсов".

Чебан отметил отказ Молдавской ГРЭС вырабатывать электроэнергию для потребления правого берега Днестра в пропорции, соответствующей сниженному до 51% объему поставки газа ПАО "Газпром" (что вызвало необходимость закупки требуемого количества электроэнергии по высокой стоимости на европейских рынках).

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К тому же, на правом берегу Днестра целый ряд термоцентралей и других энергоёмких предприятий перешли на альтернативные виды топлива, в то время как предприятия Приднестровского региона продолжают работать на газе.

На этой неделе власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики пожаловались на руководство Молдавии в ООН и ОБСЕ. В обращении отмечалось, что из-за действий Молдавии "в Приднестровье возник энергетический кризис, который грозит обернуться гуманитарной катастрофой".

Комментируя 22 ноября журналистам заявления Тирасполя, Чебан отметил, что договор между "Молдовагазом" и "Газпромом" не оговаривает распределение объемов газа на правый и левый берег Днестра. По его словам, Приднестровье сейчас получает 40% от поставляемого в Молдавию объема газа при том, что население региона составляет менее 20% от населения Молдавии.

С 1 октября "Газпром" сократил объемы подачи газа в Молдавию до 5,7 млн. куб. метров в сутки. В ноябре это составляет всего 51% от потребностей, а в декабре будет составлять 43,5%.

Молдовагаз Газпром Молдавия Приднестровье
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