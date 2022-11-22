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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Власти Приднестровья пожаловались на Кишинев в ООН и ОБСЕ из-за газа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Руководство непризнанного Приднестровья направило жалобы в ООН и ОБСЕ на незаконный отбор газа Кишиневом, сообщил МИД ПМР.

"В октябре по независящим от приднестровской стороны причинам сокращены объемы поставки природного газа в Молдавию и Приднестровье. В этих условиях молдавское руководство, грубо нарушив контрактные обязательства, пошло по пути незаконного отбора части поставляемого природного газа, предназначенного для Приднестровья", - говорится в письме, подписанном лидером региона Вадимом Красносельским и председателем Верховного совета Александром Коршуновым.

В нем отмечается, что "в Приднестровье возник энергетический кризис, который грозит обернуться гуманитарной катастрофой".

"Кризис обусловлен фактическим отказом Кишинева от реализации всех ранее подписанных договорённостей, усилением транспортной и экономической блокады Приднестровья, а также попытками полностью обнулить работу международно-признанного переговорного формата "5+2"", - утверждают в Тирасполе.

В Приднестровье объявлено чрезвычайное положение в области экономики, которое действует с 20 октября до 1 декабря.

Комментируя заявления Тирасполя, глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил журналистам 22 ноября, что договор между "Молдовагазом" и "Газпромом" не оговаривает распределение объемов газа на правый и левый берег Днестра. По его словам, Приднестровье сейчас получает 40% от поставляемого в Молдавию объема газа при том, что население региона составляет менее 20% от населения Молдавии.

В Молдавии с октября 2022 года развивается энергетический кризис, связанный с прекращением экспорта электроэнергии с Украины и снижением поставок электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. ГРЭС сократила поставки в связи с тем, что "Газпром" в октябре на 30% сократил объемы поставляемого газа в Молдавию, ссылаясь на ограничение транзита газа через Украину.

Молдавия до 31 октября рассчитывала подписать контракт с ГРЭС на поставки электроэнергии в ноябре, однако он не был заключен. В Кишиневе предупреждали, что подача газа Приднестровью будет сокращена, если Молдавская ГРЭС, расположенная на левобережье Днестра и принадлежащая "Интер РАО", не будет поставлять достаточно электроэнергии для Молдавии.

Молдовагаз Вадим Чебан Молдавия Приднестровье ПМР ООН ОБСЕ Газпром Вадим Красносельский
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