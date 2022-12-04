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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Кишинев и Тирасполь договорились о поставках электроэнергии в обмен на газ в декабре

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии на правый берег Днестра за счет увеличения объемов поставляемого в Приднестровье газа. Об этом сообщил в субботу вечером вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Государственная компания "Энергоком" подписала договор с Молдавской ГРЭС (в Приднестровье - ИФ) о поставках электроэнергии на декабрь месяц. Также, рассматривается возможность продления контракта на период с января по март 2023 года", - написал вице-премьер на своей странице в социальных сетях.

Он также отметил, что Молдавия будет покупать основную часть газа в Приднестровье, а недостающий объем - в Румынии.

"Молдавская ГРЭС будет поставлять 204 тыс. МВт. Этого объема вместе с двусторонними контрактами в Румынии достаточно для всего потребления правого берега Днестра. Цена электроэнергии с Молдавской ГРЭС составит $73 за МВт. "Молдовагаз" будет поставлять на левый берег 5,7 млн. кубометров газа в сутки, включая МГРЭС (это весь объем, который "Газпром" поставляет в декабре для "Молдовагаз" - правый и левый берег Днестра - ИФ), - сообщил Спыну.

Он подчеркнул, что "договор является разумным компромиссом для обеспечения жителей обоих берегов Днестра электроэнергией и газом".

"Правый берег будет использовать газ из накопленного запаса. Впервые правобережье больше не зависит от газа, поставляемого "Газпромом". Кроме того, с подписанием этого договора снижается риск массовых отключений от электричества. Мы делаем все возможное, чтобы у страны была электроэнергия", - отметил Спыну, призвав граждан продолжать дальше экономить.

Он также сообщил, что в ближайшее время Комиссия по чрезвычайным ситуациям и Национальное агентство по регулированию в энергетике должны принять решение о снижении тарифа на электроэнергию.

Как уже сообщал "Интерфакс", с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи Молдавии на 30% - до 5,7 млн. м3 газа в сутки при потребностях в 8,06 млн. кубометров.

"Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину. "Газпром" подтвердил, что в декабре также будет поставлять в Молдавию тот же объем газа - 5,07 млн. куб. метров в сутки. В холодный период времени это составляет - 43,5% от необходимого объема.

По предварительным данным, в декабре Молдавии необходимо около 11 млн. куб. метров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. В октябре ГРЭС осуществляла поставки 67% электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС отказалась поставлять электроэнергию на правый берег Днестра, компания "Молдовагаз" в ноябре сократила на 40% поставки газа - с 3,9 до 2,3 млн. кубов в сутки. Это позволило Молдавии сэкономить часть газа, который заложен в хранилищах на Украине и в Румынии. Предположительно, Молдавия в декабре будет использовать часть этого газа, а весь газ, поступающий от "Газпрома", будет уходить в Приднестровский регион.

Молдавия Приднестровье Газпром
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