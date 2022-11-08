"Молдовагаз" готов увеличить поставки газа в Приднестровье в обмен на электроэнергию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" готово увеличить поставки газа в Приднестровье при условии получения взамен электроэнергии, заявил вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну журналистам во вторник, отвечая на вопрос о путях преодоления энергетического кризиса.

"Кишинев готов поставлять в Приднестровье 3,9 из 5,7 млн кубометров газа, получаемых от "Газпрома", чтобы обеспечить правый берег электроэнергией по более низким ценам. Это была изначальная позиция Кишинева на переговорах с Тирасполем. Мы предлагали предоставлять столько же газа, сколько в октябре - 3,9 млн кубометров. При этом в октябре мы получали 67% электроэнергии (от потребности - ИФ), а в ноябре предложили сократить эти поставки до 47% при сохранении того же объема газа. Но Тирасполь не принял это предложение. Они готовы за 3,9 млн кубов газа поставлять только 23% от необходимого объема электроэнергии. Это нас не устраивает, тем более, что за газ они не платят", - сказал Спыну.

В связи с нехваткой газа в Приднестровье до 1 декабря продлен режим чрезвычайного положения в экономике.

В Молдавии с октября 2022 года развивается энергетический кризис, связанный с прекращением экспорта электроэнергии из Украины и снижением поставок электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Последняя снизила объемы поставок в связи с тем, что "Газпром" в октябре на 30% сократил объемы поставляемого газа в Молдавию (из-за технических проблем, связанных с ограничением транзита газа через Украину).

Молдавия до конца понедельника - 31 октября - планировала подписать контракт с ГРЭС на поставки электроэнергии в ноябре, однако он не был заключен. В октябре Молдавия закупала электроэнергию у Молдавской ГРЭС по $62,5 за 1 МВт.ч.

Дефицит электроэнергии Молдавия покрывает из соседней Румынии. Между госпредприятиями обеих стран заключен контракт на поставку 30% необходимой Молдавии электроэнергии по цене 90 евро за 1 МВт.ч, а остальное страна закупает в рамках экстренных контрактов по биржевым ценам.

В связи с тем, что Молдавская ГРЭС не поставляет электроэнергию на правый берег Днестра, "Молдовагаз" сократил поставки газа в Приднестровье на 40% – с 3,9 до 2,3 млн кубометров в сутки.

На ноябрь "Газпром" сохранил объем поставок газа Молдавии таким же, как и в октябре – 5,7 млн кубометров в сутки, что на 40% меньше запрашиваемого объема. Предварительная стоимость газа в ноябре - $821 за 1 тыс. кубометров, что существенно ниже октября, когда Кишинев платил $1082 за 1 тыс. кубометров газа.

Долг левобережной Молдавии (Приднестровского региона) приближается к $10 млрд. Администрация региона собирает платежи за газ с потребителей, аккумулируя их на специальном "газовом счете". Его средствами покрывается дефицит бюджета региона, размер которого составляет 45-50% расходов.