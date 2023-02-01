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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

В декабре нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ до минимума с августа 2017 года

Доля нерезидентов в ОФЗ в декабре снизилась до 11,1% с 13,2%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ уменьшился на 200 млрд рублей, или на 9,2%, до 1,978 трлн рублей (минимума с 1 августа 2017 года), сообщает сайт Банка России.

Доля нерезидентов в ОФЗ в декабре снизилась до 11,1% с 13,2%.

Значение этого долевого показателя на 1 января стало минимальным с 1 сентября 2012 года, тогда доля нерезидентов составляла 10,6%.

В то же время объем рынка ОФЗ в декабре вырос на 1 368 млрд рублей, или на 8,3%, до 17 883 млрд рублей.

В 2022 году нерезиденты снизили объем инвестиций в ОФЗ на 1,104 трлн рублей, или на 35,8%, с 3,082 трлн рублей.

Банк России ОФЗ
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