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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Доля нерезидентов в ОФЗ в июле выросла до 17,9% на фоне снижения объема рынка

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в ОФЗ в июле 2022 года увеличилась до 17,9% с 17,6%, сообщает сайт Банка России.

Это произошло в результате более высоких темпов снижения общего объема рынка ОФЗ по сравнению с сокращением объема гособлигаций, принадлежащих нерезидентам.

Объем рынка ОФЗ в июле уменьшился на 392 млрд рублей, или на 2,5%, до 15,301 трлн рублей. В то же время объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле стал меньше на 26 млрд рублей, или на 0,9%, до 2,741 трлн рублей.

Банк России
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