Акции VEON продолжают ралли на новостях о продаже "Вымпелкома"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акции телекоммуникационного холдинга VEON утром в пятницу продолжили ралли, прибавив в цене более 10% и обновив максимум более чем за два месяца на новостях о планах продажи ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам.

На "Московской бирже" к 10:09 акции VEON выросли до 36,35 рубля (+11%) при объеме торгов более 21 млн рублей. Накануне бумаги взлетели на 27,9%.

Холдинг VEON заключил соглашение о продаже ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым, сообщил накануне российский телеком-оператор.

Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях. VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей, говорится в сообщении "Вымпелкома".

В пресс-релизе VEON уточняется, что основная сумма будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть долга холдинга.