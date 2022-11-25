АПК РФ в этом году получил почти 721 млрд руб. льготных кредитов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - АПК РФ в этом году получил почти 721 млрд рублей льготных кредитов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова, совершившего визит в Якутию.

"За 11 месяцев в 2022 году выдано 720,8 млрд рублей льготных кредитов сельскохозяйственным предприятиям, в том числе краткосрочных - 525,1 млрд рублей. Эти средства позволяют нашему АПК развиваться и адаптироваться под новые реалии", - заявил Решетников в ходе посещения "Якутского хлебокомбината".

Министр также посетил компанию "Саюри" - один из немногих круглогодичных агрокомплексов в мире, расположенных на Крайнем Севере. Предприятие с 2017 года выращивает зелень, огурцы, томаты. Его продукция замещает продукцию из Китая.

Инвестпроект "Саюри" реализован с применением льготного кредитования под 5% годовых в объеме 800 млн рублей. "Кредитные средства были направлены на строительство тепличного комбината. Стартовав с небольшой экспериментальной теплицы, комплекс вырос в один из крупнейших производителей овощей на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в презентации Минсельхоза к парламентским слушаниям в Совете Федерации, в этом году на поддержку льготного кредитования отрасли из федерального бюджета планируется направить до 177,1 млрд рублей против 90,5 млрд рублей в 2021 году.