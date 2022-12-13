Правительство направит еще 5 млрд рублей на кредитование АПК

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит 5 млрд рублей на кредитование агропромышленного комплекса, сообщает сайт кабинета министров. Такое распоряжение было подписано 9 декабря.

Выделенные средства поступят в уставный капитал Россельхозбанка, который является одним из основных кредиторов отечественного агропрома.

"Бюджетные инвестиции позволят банку нарастить объемы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки", - говорится в пресс-релизе.

Сохранение в 2023 году доступа аграриев к льготному кредитованию необходимо для развития производства, проведения посевных работ и поддержания текущей деятельности. Принятое решение поможет аграриям сохранить темпы технологической модернизации и увеличить производство продукции, что положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности страны, подчеркивается в пресс-релизе.

Правительство поручило Минсельхозу контролировать целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных ассигнований. Соответствующие доклады должны быть предоставлены в правительство до 1 августа 2023 года и до 1 апреля 2024 года.