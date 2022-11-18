Льготное кредитование АПК в 2022 году вырастет почти в два раза до 177 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Льготное кредитование АПК РФ, которое считается самым популярным видом господдержки отрасли, в 2022 году может увеличиться до 177,1 млрд рублей с 90,5 млрд рублей в 2021 году (в 1,95 раза). Об этом сообщается в презентации Минсельхоза к парламентским слушаниям в Совете Федерации в пятницу.

Более половины предоставленных средств – 64% (113,9 млрд рублей) – будет направлено на инвестиционные кредиты, 36% (63,2 млрд рублей) – на краткосрочное кредитование. В 2021 году это соотношение составило 67% на 33%.

Как сообщила на слушаниях замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, за последние пять лет объем фактически предоставленных средств в рамках льготного инвестиционного кредитования вырос в 10 раз, "и наблюдается рост". "Доля инвестиционных кредитов на растениеводство снизилась, но на животноводство – увеличилась. Мы хотим развивать животноводство активно, - сказала она. - И в целом весь инвестиционный процесс активно продолжается".

По ее словам, инвестиционные кредиты, как правило, привлекаются на строительство животноводческих комплексов.

"В краткосрочном кредитовании объем выдаваемых средств растет приблизительно на 10% ежегодно. Структура говорит о том, что растут кредиты на переработку продукции, на животноводство, и традиционно высокий объем коротких кредитов на растениеводство", - сказала она.

При этом Фастова сообщила, что бюджет льготного кредитования на 2023 год "будет немного ниже". "Но это и объяснимо, потому что ставка в 2022 году, в первой половине, была высокой, поэтому нам пришлось больше средств потратить. В этом году мы рассчитывали бюджет уже из прогнозируемой в 7,5% ставки, поэтому сумма на льготное кредитование меньше, но при этом объем кредитов, которые мы будем субсидировать, останется на уровне 2022 года, - сказала она. - Плюс, естественно, новые кредиты. У нас по госпрограмме ежегодный прирост по 200 млрд рублей на короткие и по 200 млрд рублей – на инвестиционные кредиты сохраняется".

Фастова также сообщила, что доля субсидий в затратах растениеводов не превышает 5% (по итогам 2021 года) и несущественно влияет на рентабельность. В производстве молока доля субсидий в затратах составляет 11%. В этой сфере их влияние на рентабельность выше.