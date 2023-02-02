Акции VEON подорожали на 23% на сообщениях СМИ о согласовании продажи "Вымпелкома"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" акции VEON выросли на 23% (до 8,45 рубля за штуку) и достигли максимума с конца ноября прошлого года на сообщениях СМИ о согласовании продажи холдингом "Вымпелкома".

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила нидерландскому телеком-холдингу VEON продать сотового оператора "Вымпелком" его российскому менеджменту, сообщил в среду вечером РБК со ссылкой на источники.

VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым. Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

В конце января 2023 года "Коммерсантъ" сообщил, что правкомиссия уже рассматривала сделку и с первого раза не согласовала ее. По словам источников издания, против сделки в представленной тогда конфигурации выступили Банк России, Минфин и Минэкономразвития. Источник, знакомый с позицией правкомиссии, говорил газете, что сделка направлена на доработку "для защиты российских инвесторов".

По данным собеседников издания, сделка сразу вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Так, Минфин потребовал обеспечения исполнения обязательств перед отечественными держателями еврооблигаций VEON. Некоторые из них, включая компанию "Лидер" (управляет активами НПФ "Газфонд"), начали судебные разбирательства в РФ против "Вымпелкома", требуя исполнить обязательства по евробондам VEON. При этом "Лидер" просил суд в качестве обеспечительной меры запретить продажу "Вымпелкома", пока российские владельцы евробондов VEON не получат гарантий выплат, но это ходатайство было отклонено.

Чиновник, знакомый с обсуждением, сказал РБК, что замечания правкомиссии о необходимости "равных условий" для держателей долговых обязательств учтены, не приведя подробностей.

В Минцифры и "Вымпелкоме" 1 февраля отказались прокомментировать "Интерфаксу" сведения РБК.