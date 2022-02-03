ЦБ оценил долю безналичных платежей в России в 2021 году в 73%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла 73% от розничного оборота, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

В конце января Сбербанк сообщал, что в 2021 году доля безналичных платежей граждан (без учета P2P-переводов) составила рекордные 59,3%.

ЦБ в стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы прогнозировал рост доли безналичных платежей в розничной торговле в 2023 году до 75% (в момент публикации стратегии в апреле 2021 года эта доля составляла 70,3%). Регулятор ожидал, что доля безналичных платежей в торговле в 2021 году увеличится до 72%, в 2022 году - до 73%.