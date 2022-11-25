"Автодом" одобрил приобретение активов Mercedes в РФ с опционом обратного выкупа

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Автодом" (контролирующее лицо одноименного дилерского холдинга) на внеочередном собрании одобрили сделку по приобретению российских активов германского автоконцерна Mercedes-Benz с опционом обратного выкупа, сообщила пресс-служба автодилера.

Mercedes в конце октября официально объявил об уходе из России и намерении продать "Автодому" доли в своих местных дочерних компаниях: АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (МБМР, завод в Подмосковье), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка"), а также ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус" и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занимались лизингом и факторингом автомобилей).

Как следует из сообщения АО "Автодом", акционеры компании одобрили эту сделку на внеочередном заочном собрании 23 ноября. Германскому концерну предоставляется опцион на обратный выкуп долей в указанных юрлицах "за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком".

Сумма сделки и сроки ее закрытия в сообщении не уточняются.

Гендиректор АО "Мерседес-Бенц Рус" Наталья Королева при объявлении о сделке месяц назад заявляла: "Основными приоритетами при согласовании условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании".

Минпромторг в свою очередь сообщал, что "Автодом" как новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместный выпуск автомобилей на базе завода МБМР. Министерство добавляло, что планирует помочь компании в подборе партнера.

"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции. После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "Автодом", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке", - заявлял замглавы Минпромторга Альберт Каримов, курирующий автопром.

Пресс-служба "Автодома" отмечала, что согласование сделки с Mercedes-Benz находится на финальной стадии, отмечая, что технологический партнер для дальнейшей эксплуатации завода в Подмосковье будет выбран в ближайшее время. Кто может стать новым партнером, не сообщалось.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в начале сентября заявлял, что идет подбор китайского партнера для дальнейшей работы площадки. "Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что (завод - ИФ) Mercedes заработает в том или ином виде", - говорил чиновник.

Завод МБМР в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье строился в течение двух лет и открылся весной 2019 г. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск по полному циклу 25-30 тыс. автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

Дилерская группа "Автодом" основана в конце 1992 года, у нее 27 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле дилера 13 брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes Benz, smart, Volvo, Land Rover, Jaguar, Aurus, Ducati и KTM.

Согласно корпоративной отчетности АО "Автодом", акционерами компании являются предприниматели Андрей Ольховский (контролирует 50,1% его долей через ООО "Бридж Кэпитал"), и Андрей Костин (46,8%).