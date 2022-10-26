Mercedes продаст доли в российских "дочках" дилеру "Автодом"

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Mercedes-Benz объявил об уходе из России и продаже долей в местных дочерних компаниях, включая автозавод в Подмосковье, дилерскому холдингу "Автодом", сообщило российское представительство концерна.

Будут проданы, в частности, доли в АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (завод в Подмосковье), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", "Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО, OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус".

Завершение сделки подлежит одобрению всеми соответствующими органами.

"Основными приоритетами при согласовании условий сделки было максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании", - заявила через пресс-службу гендиректор АО "Мерседес-Бенц Рус" Наталья Королева.

Дилерский холдинг "Автодом" как новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz сможет привлекать другие компании в качестве партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе подмосковного автозавода, сообщила пресс-служба Минпромторга. Ведомство пообещало компании подобрать технологического партнера.

"В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции, - прокомментировал через пресс-службу замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов. - После завершения всех согласований новый владелец российских подразделений Mercedes-Benz, компания "Автодом", сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке".

Mercedes-Benz Group AG в начале марта, последним из европейских автопроизводителей, объявил, что приостанавливает экспорт и производство автомобилей в России. Незадолго до этого Daimler Truck Holding AG, которая была выделена из Mercedes-Benz в декабре 2021 года, также заявила, что прекратит деятельность в России и пересмотрит перспективы совместного предприятия с "КАМАЗом" в Набережных Челнах.