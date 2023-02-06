Путин разрешил "Автодому" купить дочерний банк Mercedes

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Автодом" приобрести 100% долей "Мерседес-Бенц Банк Рус" у Mercedes-Benz Group AG.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

Для совершения этой сделки не требуется получение иных разрешений, согласий и документов, отмечается в распоряжении.

Mercedes осенью 2022 года официально объявил об уходе из России и намерении продать "Автодому" доли в своих местных дочерних компаниях: АО "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (МБМР, завод в Подмосковье), ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка"), а также ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус" и OOO "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занимались лизингом и факторингом автомобилей).

В конце октября президент РФ утвердил список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению. Всего в списке 45 позиций.