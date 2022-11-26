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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Два сухогруза перевезут соевые бобы из Украины в Испанию и Турцию

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в пятницу вышли два судна с более 33 тыс. тонн соевых бобов, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"25 ноября два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 33 165 тонн соевых бобов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Port Alberni перевозит 26 765 тонн соевых бобов в Испанию, судно CS Cihan доставит 6,4 тыс. тонн в Турцию.

СКЦ отмечает, что 28 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 25 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 940 672 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 983 судов: 489 на прибытие в украинские порты и 494 - на выход из них", - подчеркнули в СКЦ.

Украина СКЦ
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