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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:15

Три судна доставят украинское продовольствие в Испанию, Израиль и Турцию

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли три сухогруза с кукурузой, пшеницей и растительным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Сегодня три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 90 428 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Ellirea доставит в Израиль 44 699 тонн кукурузы и 12 441 тонну пшеницы, судно AG Valor перевезет в Турцию 27,5 тыс. тонн пшеницы. Сухогруз Mrc Semiramis переправит в Испанию 5 788 тонн растительного масла.

Кроме того, в украинские порты направляются три сухогруза, которые 21 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ также сообщает, что 76 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 33 груженых сухогруза готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 21 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 677 136 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 960 судов: 477 на прибытие в украинские порты и 483 - на выход из них", - резюмировали в СЦК.

Украина
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