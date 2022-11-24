Сухогруз доставит украинскую пшеницу в Бангладеш

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Из украинского порта в четверг вышло одно судно с 54 тыс. тонн пшеницы, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"24 ноября судно Berden покинуло порт Одессы, оно перевозит в Бангладеш в общей сложности 54 тыс. тонн пшеницы в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в украинские порты направляются два судна, которые в четверг прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ отмечает, что 79 судов, способных экспортировать около 2,5 млн тонн продовольствия, ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 31 груженое судно готовится к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 24 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 907 507 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 977 судов: 485 на прибытие в украинские порты и 492 - на выход из них", - подчеркнули в СЦК.