Uniper запустил процесс "дальнейшей сепарации" от российских активов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Германская Uniper нацелена максимально дистанцироваться от российского ПАО "Юнипро" - как юридически, так и с точки зрения персонала, сообщила иностранная компания.

Так, согласно сообщению, во вторник она запустила процесс "дальнейшей сепарации" двух компаний.

Как напоминают в Uniper, продать российские активы она рассчитывает с лета 2021 года, даже договорилась о сделке с местным покупателем, но ее политического одобрения пока нет, и у компании нет уверенности, что оно будет получено.

"В сентябре мы даже подписали сделку, но с тех пор она все еще ждет одобрения российских регуляторов с непонятным исходом", - приводятся в сообщении слова CEO Uniper Клауса-Дитера Маубаха. По его словам, так как выход из компании находится вне контроля Uniper, она предприняла далеко идущие шаги для полного отделения ее бизнеса вне России от российских активов и связанных с ними рисков, даже если продажи не случится.

Менеджмент "Юнипро" не вовлечен в информационные процессы материнской компании уже какое-то время, а финансовые потоки и IT-системы были отделены, отмечают в компании.

ПАО "Юнипро" в РФ принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

В свою очередь Uniper контролируется финским Fortum. Ранее Fortum заявлял о планах ухода с российского рынка.

"Юнипро" (наряду с "Фортумом" и "ТГК-1" ранее была включена в список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения. На фоне этого один из потенциальных покупателей - АФК "Система" - остановил переговоры о покупке активов Fortum и Uniper в России после указа президента РФ. Покупкой активов Fortum и Uniper в России также интересовалась группа "Синара".