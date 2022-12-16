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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Еврокомиссия одобрила национализацию Uniper

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора Евросоюза, одобрила приобретение энергетической компании Uniper SE правительством Германии в лице министерства финансов ФРГ, говорится в сообщении комиссии.

"Причиной сделки стал продолжающийся энергетический кризис в Европе, вызванный, в частности, прекращением поставок российского газа и резким ростом цен на газ, в результате чего Uniper потребовалось существенное вливание капитала для предотвращения банкротства", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Комиссия пришла к выводу, что предлагаемая сделка не вызывает опасений по поводу конкуренции, так как Uniper и Минфин ФРГ не работают на одних и тех же рынках", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в сентябре правительство Германии, руководство Uniper SE и ее материнской компании Fortum достигли соглашения о мерах стабилизации бизнеса энергокомпании. Условия соглашения предусматривают вливание правительством 8 млрд евро в капитал компании и выкуп доли Fortum в Uniper, после чего доля госучастия в Uniper достигнет порядка 99%.

Акции Uniper дешевеют на 1,5% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала более чем в 10 раз.

Uniper Еврокомиссия
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