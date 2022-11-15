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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Совет директоров "Юнипро" не принял решение о дивидендах за 9 месяцев

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Юнипро" не принял решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года, следует из раскрытия компании.

Решение о созыве внеочередного собрания акционеров также не принято.

В начале ноября "Юнипро" сообщала, что продолжает переговоры с материнской компанией Uniper по вопросу дивидендов. "Юнипро" обещала проинформировать инвесторов, когда будут найдены какие-то решения. Buyback как один из вариантов на данный момент не обсуждается, говорил гендиректор компании Максим Широков.

Весной "Юнипро" перенесла выплату дивидендов за 2021 год в размере 12 млрд рублей, которые акционеры должны были получить этим летом, на декабрь 2022 года. Отсрочка дивидендных выплат связана с юридическими ограничениями и поддержанием ликвидности, сообщала компания.

Тогда компания ожидала, что решение о выплате дивидендов в декабре будет принято в октябре, всего акционеры в 2022 г. могут получить 10-20 млрд рублей.

В конце апреля Uniper (основной акционер "Юнипро" с долей 83,73%) сообщал, что не рассчитывает на майские дивиденды от своей российской дочерней компании. Uniper будет оценивать возможность получить прибыль от "Юнипро" в том или ином виде, сообщала компания.

ПАО "Юнипро" в России принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС.

Весной 2022 года Uniper заявил о приостановке новых инвестиций в РФ и возобновлении процесса продажи "Юнипро".

Юнипро Uniper Максим Широков
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