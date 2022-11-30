Uniper подает в суд на "Газпром" для возмещения убытков из-за недопоставок газа

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В прошлом крупнейший покупатель российского газа - германская Uniper - инициировала арбитражное разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Компания требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой газа с июня.

Uniper отмечает, что была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами по ранее согласованным ценам и объемам. Расходы компании на эти цели к настоящему моменту составляют не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024 года.

Как сообщалось, поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" начали сокращаться из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома". Санкции сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в конце сентября от мощных взрывов пострадала линейная часть морской магистрали.

Ранее компания сообщала, что "Газпром" 14 июля 2022 года информировал Uniper, что задним числом объявил форс-мажор в отношении недопоставок газа в прошлом и настоящем. Германская сторона посчитала это заявление необоснованным и официально его отклонила.