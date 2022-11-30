"Газпром" не признает правомерность требований Uniper о возмещении убытков

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований "Юнипер" о возмещении убытков, сообщили журналистам в "Газпром экспорте" в связи с заявлением германской компании о начале арбитража.

Как сообщалось, Uniper инициировала разбирательство против ООО "Газпром экспорт" в международном арбитражном трибунале в Стокгольме. Компания требует возмещения убытков, понесенных в связи с недопоставкой газа с июня. Uniper была вынуждена закупать замещающие объемы по более высокой цене, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами по ранее согласованным ценам и объемам. Расходы компании на эти цели к настоящему моменту составляют не менее 11,6 млрд евро и будут продолжать расти до конца 2024 года.

"ООО "Газпром экспорт" подтверждает, что германская компания "Юнипер" инициировала арбитражное разбирательство. В настоящий момент мы изучаем полученное исковое заявление и будем защищать свои интересы в рамках правового поля. ООО "Газпром экспорт" не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований "Юнипер" о возмещении убытков", - отметили в свою очередь в российской компании.

Как сообщалось, поставки российского газа в Европу по газопроводу "Северный поток" начали сокращаться из-за введенных Канадой санкций в отношении "Газпрома". Они сделали невозможным обслуживание газотурбинных двигателей газопровода, которые вышли из строя. А в конце сентября от мощных взрывов пострадала линейная часть морской магистрали.

Ранее Uniper сообщала, что "Газпром" 14 июля 2022 года информировал ее, что задним числом объявил форс-мажор в отношении недопоставок газа в прошлом и настоящем. Германская сторона посчитала это заявление необоснованным и официально его отклонила.