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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

На российском заводе Toyota началась внеплановая проверка

На российском заводе Toyota началась внеплановая проверка
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Внеплановая проверка проводится в среду на российском автозаводе японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота Мотор" (Петербург), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"На заводе проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции", - сказали в компании.

Отмечается, что безопасность проведения проверки обеспечивается силами Росгвардии и ОМОНа.

Ранее сообщалось, что ООО "Тойота Мотор" с 14 ноября начало увольнять сотрудников по соглашению сторон. Глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко говорил, что основная часть сотрудников будет уволена по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения.

Минпромторг РФ в конце сентября сообщил, что ООО "Тойота Мотор" полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также и поддержку дилерской сети.

В отчетности по итогам второго финквартала Toyota оценила расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу). Главный бухгалтер концерна Масахиро Ямамото в ходе пресс-брифинга уточнял, что соответствующая "сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов".

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ в январе-октябре 2022 г. упали на 78,2%, до 21, 205 тыс. штук. Доля рынка группы сократилась на 3,4 п.п., до 4,2%

Toyota Петербург
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