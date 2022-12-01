Минпромторг сообщил, что завод Toyota в РФ проходит консервацию

Подведомственное министерству ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку этого актива

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Завод Toyota в Санкт-Петербурге находится в стадии консервации, подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" не рассматривает его покупку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки. Отметим, что в настоящее время подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге", - сказали в ведомстве.

Накануне в пресс-службе Toyota сообщили о проведении на российском автозаводе концерна внеплановой проверки "соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности". В мероприятиях, сопровождавшихся Росгвардией и ОМОНом, участвовали прокуратура, Ростехнадзор, налоговая и трудовая инспекции, а также ФГУП "НАМИ".

Минпромторг в конце сентября сообщал, что Toyota полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, обязуясь сохранять послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети.

Концерн в своей отчетности оценивал расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу). Главный бухгалтер концерна Масахиро Ямамото уточнял, что соответствующая "сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов".

Глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко сообщал, что увольнения сотрудников на заводе начались с середины ноября. Он отмечал, что основная часть работников будет уволена по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.