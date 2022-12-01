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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Victoria's Secret в III финквартале получила прибыль и выручку выше ожиданий рынка

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская Victoria's Secret & Co., владеющая одноименным брендом нижнего белья, в третьем финансовом квартале получила прибыль и выручку выше ожиданий экспертов, но дала негативный прогноз на текущий квартал.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 29 октября, составила $24 млн, или $0,29 в расчете на акцию, по сравнению с $75 млн, или $0,81 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Выручка компании упала на 9% и достигла $1,38 млрд. Сопоставимые продажи снизились на 11%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистую прибыль на уровне $0,23 на акцию при выручке в $1,324 млрд и падении сопоставимых продаж на 9,7%.

В четвертом финквартале Victoria's Secret ожидает, что ее выручка уменьшится на 7-9% (high-single-digit range) по сравнению с $2,175 млрд годом ранее. Эксперты прогнозируют выручку в размере $2,021 на акцию. Чистая прибыль в расчете на акцию, как ожидают в компании, составит $2-2,45.

Компания сохранила годовой прогноз, в соответствии с которым ожидает снижения выручки на 6-7% по сравнению с $6,785 млрд в 2021 году.

Котировки акций Victoria's Secret в ходе дополнительных торгов в среду упали на 1,1% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 17,2%, до $3,7 млрд.

Victoria's Secret была образована в результате разделения бизнеса L Brands Inc. на две компании, процесс завершился в августе 2021 года.

Victoria's Secret
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