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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Кабмин разграничил понятия "углеродные единицы" и "единицы выполнения квоты" в своих актах

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ряд нормативных актов правительства, регламентирующих обращение углеродных единиц, дополнен понятием "единицы выполнения квоты". Постановление правительства о внесении соответствующих изменений опубликовано 30 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, понятие "единицы выполнения квоты" появилось в "Правилах определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц...", в "Правилах создания и ведения реестра углеродных единиц..." и в форме типового договора на оказание оператором услуг по проведению операций в реестре.

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Изменения в "Правилах определения платы..." предполагают разные ценовые условия для операций с углеродными единицами (УЕ) в рамках климатических проектов и единицами выполнения квоты. В частности, зачисление и зачет углеродных единиц может стоить не более 20 руб. и 5 руб./УЕ соответственно, а те же операции с единицами выполнения квоты - не более 1 руб. за единицу.

Правила создания и ведения реестра, в свою очередь, дополнены описанием порядка зачисления единиц выполнения квоты, конфигурации присеваемого индивидуального номера УЕ и единицы выполнения квоты, требованиями к информации о владельце счета в реестре УЕ, который является регулируемой организацией (участником Сахалинского эксперимента - ИФ) и рядом других положений.

Изменения вступают в силу 1 марта 2023 года.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний РФ о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами.

1 сентября официально стартовала деятельность в рамках реестра углеродных единиц, а на Сахалине - эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, который продлится до 31 декабря 2028 года.

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